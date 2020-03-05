При работе с различными материалами, такими, как дерево, пластик, металлы и бетон, нужны всевозможные инструменты для сверления отверстий, а также для долбления пазов и выемок. Для этих целей лучше всего подходят электрические дрели большой мощности и перфораторы. Однако, покупать несколько инструментов сразу – это с одной стороны экономически невыгодно, а с другой стороны весьма неудобно! Если все время таскать с собой несколько инструментов, то для этого нужно дополнительное время, силы и место для того, чтобы хранить их и содержать в исправном состоянии!