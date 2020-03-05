Для обработки продуктов питания и быстрого приготовления пищи, в каждой кухне найдется немало кухонных бытовых приборов, без которых современная хозяйка уже и не представляет своей жизни! И стоит отметить тот факт, что старые терки и мясорубки активно вытесняются современными электрическими приборами повышенной функциональности! Это такие бытовые приборы, как электрические мясорубки, кухонные комбайны, блендеры, соковыжималки, измельчители продуктов и кофемолки!Подробнее »
Электрический чайник Zigmund & Shtain KE-82 SD с Алиэкспресс
Для того, чтобы вскипятить воду, есть много источников энергии и, соответственно, бытовых приборов, предназначенных для этого. Но, несомненным лидером среди них являются электрические чайники, так как с их помощью кипятить воду удобнее всего!Подробнее »
Индукционная электрическая плитка Zigmund & Shtain ZIP-555 с Алиэкспресс
Процесс приготовления пищи у многих поколений всегда ассоциировался с применением открытого огня. Однако, технологии не стоят на месте, и их достижения используются не только в гражданской промышленности или в военно-промышленном комплексе, но и в быту простыми домохозяйками.Подробнее »
Погружной блендер Zigmund & Shtain BH-340 M с Алиэкспресс
Поднять настроение, зарядиться энергией, поправить ваше пошатнувшееся здоровье. Как вы думаете, с помощью чего можно этого добиться быстрее всего? Конечно же с помощью пищи. Наслаждаясь вкусной едой мы получаем кучу положительных эмоций. Но как порой не хочется тратить своё драгоценное время на процесс приготовления кушанья. А ведь это давно уже не проблема.Подробнее »
Подборка аккумуляторных литиевых батарей DEKO с Алиэкспресс
Для беспроводного гайковерта или шуруповерта литиевый аккумулятор может понадобиться или потому, что пришла пора заменить его на новый, или по той причине, что один аккумулятор уже не справляется с большим объемом работ в течение долгого рабочего дня!Подробнее »
Многофункциональная отвертка DEKO GJ124 31 в 1 с Алиэкспресс
Современный человек с каждым годом пользуется все большим разнообразием инструментов, бытовой техники и электронных гаджетов. Это напрямую связано с развитием техники и ускорением научно-технических преобразований в производстве. Вся эта продукция призвана обеспечивать комфорт и расширять возможности всех, кто ею пользуется! И это действительно так, хотя вся эта ситуация и имеет свои подводные камни!Подробнее »
Подборка товаров необходимых для приготовления кофе с сайта Алиэкспресс
Сегодня, в нашей статье, мы поговорим о столь любимом многими напитке-кофе, и подберём бытовую технику на сайте Алиэкспресс, которая поможет приготовить этот неповторимый напиток. Утро начинается с кофе. А точнее, доброе хорошее утро начинается с чашечки ароматного кофе. Думаю, многие со мной в этом согласятся. Большинство из нас даже не представляют свою жизнь без этого восхитительного напитка. А сколько восторженных и хвалебных афоризмов посвящены столь манящему и вдохновляющему напитку.Подробнее »
10 полезных автотоваров с Aliexpress, которые упростят жизнь любому автовладельцу #10
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Топ-5 автомагнитол с большим HD 12,8 монитором в стиле Тесла с Алиэкспресс
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5 полезных гаджетов для ноутбука с Алиэкспресс
Компьютеры и ноутбуки стали неотъемлемой частью нашей жизни. Они стали для нас незаменимыми помощниками и в работе, и в дороге, и дома. И сегодня я подготовила для вас подборку интересных и нужных аксессуаров для вашего ноутбука, которые вы сможете найти на сайте Алиэкспресс.Подробнее »
Монокуляр с лазерным дальномером DEKO DEKOPRO с Алиэкспресс
Как измерить расстояние до какой-либо точки? Естественно, с помощью рулетки, скажут многие, и не будут правы, потому что в жизни часто возникает необходимость измерения расстояний в таких условиях, что применение линеек и рулеток не дает результата! Например, вам нужно узнать расстояние до вершины столба электропередачи, высоту крыши дома или расстояние от дома до границы леса, находящегося за рекой!Подробнее »
Цифровой мультиметр DEKO GJ115 с Алиэкспресс
Многим людям часто приходится измерять различные показатели электрического тока, такие, как напряжение, силу тока, а также сопротивление отдельных участков цепи. Конечно, если человек разбирается в электрике, то ему обязательно нужен мультиметр, с помощью которого можно не только измерять силу тока и разность потенциалов, но и проверить работоспособность диодов, транзисторов, найти обрыв в цепи, отрегулировать и отремонтировать электрические схемы!Подробнее »
Тестер качества воды DEKO DKPH01 с ЖК-дисплеем с Алиэкспресс
То, что вода – это жизнь, знают все, однако стоит признать, что правда состоит в том, что основная масса людей даже не задумываются о том, какую воду они пьют! Естественно, что это неправильно, так как от качества воды, поступающей в наш организм, во многом зависит, как общее состояние здоровья, так и работа отдельно взятых органов. Особенно это относится к почкам, являющимся очистным фильтром организма.Подробнее »
Электрическая мини-циркулярная пила DEKO QD6905LR / DKMS85Q1 с Алиэкспресс
При работе с деревом и другими материалами, человеку нужен качественный инструмент, функциональность которого можно было бы смело отнести в категорию профессионального инструмента. Для обработки конкретно древесины, существует очень много различных инструментов – от мелких ручных и до крупных стационарных. Однако частники в доме, мастера в своей небольшой мастерской, а также представители малого бизнеса в небольших производственных помещениях, большими инструментами обычно не пользуются. Во всех этих случаях очень востребованы небольшие по размерам, приемлемые по стоимости и достойные по своим возможностям электрические ручные инструменты!Подробнее »
Электрический лобзик DEKO DKJS80Q3 с Алиэкспресс
Времена, когда все делалось вручную, давно канули в лету, и сегодня мы не можем представить себе жизнь без электроинструментов! Промышленность предлагает с каждым разом все более полезные и функциональные инструменты. Даже такой простой инструмент, как обычную ножовку, многие уже практически не используют, так как ее легко можно заменить или сабельной пилой для работы в саду, или лобзиком для работы в закрытом помещении!Подробнее »
Набор насадок для реноватора DEKO DEKOPRO 38 шт. с Алиэкспресс
Современные инструменты порой удивляют воображение человека, привыкшего к классическому понятию в данном вопросе. Действительно, такие инструменты, как дрель, перфоратор, рубанок, шлифовальная машинка, известны всем, и люди быстро привыкли даже к тому, что уже и гайковерты с аккумуляторными отвертками стали нормой жизни!Подробнее »
Многофункциональный Перфоратор DEKO DKRH32LD1 2000 Вт с Алиэкспресс
Перфораторы для частного домашнего использования являются очень важными инструментами, так как во время строительства, ремонта или прокладки коммуникаций, часто приходится не только сверлить отверстия в дереве, но и пробивать их в бетоне! А для этого обычная дрель не годится, так как она в основном предназначена для сверления деревянных и металлических изделий небольшой толщины!Подробнее »
Электрический перфоратор DEKO GJ180 с Алиэкспресс
При работе с различными материалами, такими, как дерево, пластик, металлы и бетон, нужны всевозможные инструменты для сверления отверстий, а также для долбления пазов и выемок. Для этих целей лучше всего подходят электрические дрели большой мощности и перфораторы. Однако, покупать несколько инструментов сразу – это с одной стороны экономически невыгодно, а с другой стороны весьма неудобно! Если все время таскать с собой несколько инструментов, то для этого нужно дополнительное время, силы и место для того, чтобы хранить их и содержать в исправном состоянии!Подробнее »
Аккумуляторная мини дрель отвертка DEKO Banger 12V с Алиэкспресс
Без отвертки невозможно ни открутить, ни закрутить винты и саморезы, и поэтому в каждом доме есть этот нехитрый инструмент, причем даже не только один! Дело в том, что головки винтов имеют разные размеры и форму шлицев для отверток, и, соответственно, под разные винты нужны разные отвертки! Однако, для того, чтобы не покупать много инструментов, сейчас обычно пользуются отвертками со сменными битами! Это действительно удобно, но если приходится закручивать много винтов, то обычная ручная отвертка не годится, так как от мозолей не будет жизни!Подробнее »
Электронные цифровые весы DEKO WS093 с Алиэкспресс
Весы раньше использовали только представители определённых профессий – продавцы, химики и фармацевты, но сегодня практически каждой хозяйке в кухне нужны точные весы почти каждый день! Постоянно приходится взвешивать ингредиенты во время приготовления пищи, а также при заготовке консерваций на зиму. Точно так же, весы могут пригодиться и человеку, который любит мастерить, что-ибо своими руками, потому что часто приходится смешивать различные компоненты для приготовления клеевой массы, разведения красок и лаков!Подробнее »