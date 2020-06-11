Многие люди при покупке новых смартфонов, чтобы предотвратить появление царапин, по привычке защищают экран телефона специальной пленкой. Но такая мера защиты подходит не для всех смартфонов. По сообщению SamMobile от 11 июня, компания Samsung напомнила своим клиентам о том, что на смартфоны модели Galaxy Z Flip, наклеивание защитных пленок не …Подробнее »
Мясорубка Zigmund & Shtain ZMG-007 с Алиэкспресс
Без качественной и надежной в работе мясорубки сегодня не обходится ни одна домашняя хозяйка, привыкшая экономить свое время и беречь силы. Поэтому большинство из них приобретают электрический прибор, позволяющий перерабатывать большие количества мясного продукта. Один из образцов такой техники под наименованием «Zigmund & Shtain ZMG-007″ представлен на сайте Алиэкспресс. Особенности …Подробнее »
Топ-7 лучших бирж копирайтинга для заработка на текстах
Работа на биржах — это идеальный вариант для знакомства с миром фриланса. Помимо того, что на них представлены задания различных видов и сложностей, выполнение заказов через биржу гарантирует безопасность совершаемой сделки. Если вам нравится заниматься написанием текстов, то эта подборка популярных бирж копирайтинга, как раз будет в помощь. ТОП-7 бирж …Подробнее »
Сушилка для овощей и фруктов Zigmund & Shtain ZFD-400 с Алиэкспресс
Редкая хозяйка не занимается в домашних условиях обработкой собранных на дачном участке или купленных овощей, ягод и фруктов. Несмотря на очевидную выгоду этого занятия оно отнимает слишком много времени и очень быстро утомляет любого нормального человека. Чтобы облегчить заготовительные процедуры и повысить производительность обработки продуктов специалистами разработан особый агрегат для …Подробнее »
Электрический ударный гайковерт DEKO DKEW1100 с Алиэкспресс
Во время ремонта или восстановления различных образцов бытового оборудования пользователь совершает большое число операций по закручиванию и откручиванию различных метизов. До последнего времени для выполнения всех этих действий применялись обыкновенные отвертки или специальные ключи, очень быстро набивавшие мозоли на руках оператора. Сегодня положение в этой области монтажных работ кардинально изменилось …Подробнее »
Нож для гравировки DEKO GJ30 + 6 лезвий с Алиэкспресс
Нанесения гравировки по не очень твердым материалам и предметам – один из наиболее известных способов их украшения, доступный только очень увлеченным людям. Появление в открытой продаже недорогих инструментов позволило рядовому пользователю также приобщиться к этому увлекательному занятию. Именно для этих целей продавцы сервиса «Алиэкспресс» подготовили к продаже нож-скальпель «DEKO GJ30″, …Подробнее »
Плоскогубцы для зачистки проводов DEKO GJ17 с Алиэкспресс
В инструментальном наборе любого современного пользователя должен иметься специальный инструмент, позволяющий зачищать концы электрических проводников при их монтаже. Помимо этого, они могут пригодиться и при проведении других монтажных операций (для надежного захвата деталей, например, для их изгиба в допустимых пределах или нарезки провода). Специально для этих целей работниками сервиса «Алиэкспресс» …Подробнее »
Набор высокоточных отверток DEKO 25 в 1 GJ28 от Алиэкспресс
Сегодня вряд ли удастся отыскать домашнего мастера, не мечтающего о том, чтобы иметь в своем распоряжении полный комплект универсальных отверток для ремонта сложной электронной аппаратуры. Для этих целей вполне подходит продающийся на «Алиэкспресс» набор высокоточного инструмента под обозначением «DEKO«. Его функциональные возможности описываются формулой «25 в 1-ом», что означает возможность …Подробнее »
В сеть попал макет будущего iPhone 13
Согласно сообщениям, японских СМИ, в следующем году Apple выпустит iPhone 13, а также показала 5,5-дюймовую модель iPhone 3D. ©macrumors.com На представленном макете видно, что у будущего iPhone нет модуля True Depth, а также отсутствует челка, при этом камера FaceTime расположена верхней части посередине. Сообщается, что причиной того решения, может стать …Подробнее »
Магнит DEKO GJ52 для намагничивания и размагничивания отвертки с Алиэкспресс
Со многими мастерами ремонта случаются знакомые ситуации, когда нужный крепежный винтик никак не удается зафиксировать и закрепить в предназначенном для него месте. Хуже того – он постоянно вываливается и попадает в самые узкие части конструкции, откуда достать его порой бывает очень непросто. С другой стороны, возможны случаи, когда отвертка намагничивается …Подробнее »
Первый путь к заработку на буксе SEOsprint. С чего начать?
Для тех, кто хочет заработать свои первые деньги в интернете, лучше всего подойдет заработок на буксах. Данный способ заработка очень прост, так как он не требует специальных знаний или умений, а самое главное, не требует денежных вложений. В этой статье речь пойдет о буксе, который уже давно зарекомендовал себя как, …Подробнее »
Поступает множество жалоб на беспроводные наушники Pixel Buds 2 от Google Pixel
Согласно сообщениям портала 9to5Google, многие пользователи жалуются на плохую поддержку Reddit и Google в наушниках Pixel Buds 2, у новых наушников есть серьезные проблемы с отключением звука. Больше всего с этой проблемой столкнулись владельцы мобильных телефонов Pixel и Samsung. В отчете указано, что Pixel Buds не может решить эту проблему, …Подробнее »
Набор ручных инструментов DEKO TZ168 с Алиэкспресс
Большинство хозяйственных мужчин мечтают иметь в своем распоряжении универсальный ремонтный набор, содержащий полный комплект ключей, отверток и других инструментов. Специально для этих целей, специалисты фирмы «DEKO» подготовили товар в комплектации, способной удовлетворить запросы любого домашнего мастера. На сайте Алиэкспресс на продажу выставлен набор ручных инструментов «DEKO TZ168», отличающийся повышенной функциональностью …Подробнее »
Кожаные сварочные перчатки DEKO TBKR-B с Алиэкспресс
Каждый опытный сварщик при подготовке к работам, связанным с расплавом металлов, обязан побеспокоиться о безопасности проведения этих мероприятий. Это значит, что он должен воспользоваться полным комплектом защитных средств, исключающих возможность поражения лица и кожи рук. В первом случае применяется специальная защитная маска «DEKO«, а во втором – особые сварочные рукавицы. …Подробнее »
12 Лучших биноклей для наблюдения с Алиэкспресс + 2 монокуляра
1. Бинокль Maifeng 60X60 Telescope Если вам нужен достойный бинокль за невысокую цену, то стоит присмотреться к модели Maifeng 60X60 Telescope! Этот бинокль с фиксированным восьмикратным увеличением, позволяет легко рассматривать объекты на расстоянии до 3000 метров! А эффект ночного видения значительно улучшает изображение объектов в вечернее время, позволяя видеть их …Подробнее »
Xbox Series X: самая совместимая консоль следующего поколения будет запущена с тысячами игр
Джейсон Рональд, глава проекта Xbox Series X, на официальном блоге Microsoft опубликовал новую запись, в которой говорится, что Xbox Series X будет поддерживать игры созданных для платформ прошлых поколений Xbox, Xbox 360 и Xbox One, с полной поддержкой производительности CPU, GPU и SSD. Любая совместимая игра с Xbox Series X …Подробнее »
Сварочная маска с автозатемнением DEKO с Алиэкспресс (DKMZ350, MZ239, DNS-550E, DNS-980E, MZ224, MZ236, MZ235, MZ225)
При выполнении сварочных работ рекомендуется пользоваться не только заведомо исправными, но и качественными защитными средствами. От правильности выбора сварочной маски, например, зависит защищенность лица и глаз сварного, которым угрожают не только ожоги, но и излучаемый при сварке ультрафиолет. Кроме того, для повышения безопасности работы со сварочным оборудованием каждый электросварщик подбирает …Подробнее »
Xiaomi выпустила серию умных телевизоров Redmi Smart TV X
26 мая компания Xiaomi выпустила серию умных телевизоров Redmi X, с тремя размерами экрана X65, X55 и X50. Стоимость смарт телевизора X65 составляет 2999 юаней, модель X55 стоит 2299 юаней, а цена X50 пока неизвестна. Так же, для первых покупателей смарт телевизора X65 предусмотрена скидка 300 юаней. Лу Вайбинг, президент …Подробнее »
Термоклеевые стержни DEKO GJ119 (7 мм, 11 мм) с Алиэкспресс
При работе с термическими пистолетами от фирмы DEKO обязательно потребуется комплект рабочих стержней, при расплавлении которых образуется клеящий состав. Сайт Алиэкспресс предлагает своим клиентам несколько вариантов таких комплектов, подходящих для вполне определенных целей. От правильности подбора нужного образца рабочих палочек зависит надежность сцепления склеиваемых деталей и их эстетичный вид. Основные …Подробнее »
Появился рендеринг нового смартфона Samsung Galaxy Note 20+
25 мая известный дизайнер под ником Onleaks, на своей странице в Twitter опубликовал рендеринг предстающего смартфона Samsung Galaxy Note 20+. Изображение: @Onleaks @Pigtou На представленном изображении видно, что Samsung Galaxy Note 20+ имеет 6,9-дюймовый гиперболический OLED-дисплей, а внизу слева на корпусе расположен S Pen (электронный стилус). Согласно техническим данным, корпус …Подробнее »